Hallaron una moto abandonada y otra circulaba con numeración adulterada

En distintos procedimientos realizados durante recorridas preventivas, personal policial secuestró dos motocicletas en la ciudad y en la localidad de Río Tala.

Uno de los hechos ocurrió en Río Tala, donde efectivos del Destacamento local interceptaron en calle Güemes, entre Lavalle y San Martín, a una joven de 18 años que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave color negra. Al identificar el rodado, constataron que presentaba la numeración de motor y cuadro suprimida, por lo que se procedió a la aprehensión de la conductora y al secuestro del vehículo.

La Fiscalía Local dispuso la notificación de la causa y el alojamiento de la femenina, mientras que la motocicleta quedó secuestrada en depósito judicial.

Por otra parte, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) secuestró una motocicleta Guerrero G90 color verde y blanca, hallada en estado de abandono en un descampado ubicado en inmediaciones de Cornelio Saavedra y Mateo Sbert.

En ambos casos interviene la Fiscalía Local.