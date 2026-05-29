Hallaron autopartes ocultas entre pastizales y lograron esclarecer un robo ocurrido en abril
Personal del Destacamento Río Tala logró esclarecer un hecho denunciado durante el mes de abril, tras recuperar distintas autopartes que habían sido sustraídas.
El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida preventiva sobre Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 154, donde los efectivos policiales hallaron ocultos entre los pastizales varios elementos, entre ellos un parabrisas, ópticas y un reflector.
Tras las averiguaciones correspondientes, se constató que las autopartes recuperadas pertenecían a un hecho denunciado oportunamente por un hombre de 50 años de edad.
Interviene la Fiscalía Local, que dispuso las actuaciones de rigor.