Realizaron operativos de identificación en distintos puntos de la ciudad

Durante la jornada de ayer, personal de la Comisaría local llevó adelante operativos selectivos de identificación de ciudadanos, en el marco de tareas de prevención de delitos y faltas en general.

Los controles se desarrollaron en diferentes sectores de la ciudad, incluyendo barrios y zonas consideradas conflictivas, con el objetivo de reforzar la seguridad y disuadir posibles hechos delictivos.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de los operativos habituales de prevención, y que continuarán realizándose de manera periódica en distintos puntos del distrito.