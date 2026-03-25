A 50 años del golpe, San Pedro marchó por memoria, verdad y justicia

Este martes, vecinos, organizaciones sociales, políticas y gremiales protagonizaron una masiva movilización por el centro de San Pedro al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976. La jornada, atravesada por la emoción y el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, comenzó en Plaza Belgrano.

La actividad culminó en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, donde se realizó el acto central y se presentó la restauración del monumento que homenajea a los desaparecidos sampedrinos. La intervención incluyó la colocación de una nueva placa conmemorativa, en el marco de un renovado compromiso de la comunidad con la memoria histórica y el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado.

Imágenes gentileza: Betty Rodríguz Info.