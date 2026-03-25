Choque entre un auto y una moto en Lucio Mansilla y Belgrano: un menor fue trasladado y no presentó lesiones

Durante la jornada de ayer, a raíz de un llamado del SAME 107, personal policial se hizo presente en la intersección de Lucio Mansilla y Belgrano, donde se produjo un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta.

Por causas que se tratan de establecer, un Renault Clío color gris, conducido por una mujer de 64 años, colisionó con una motocicleta 110 cc, guiada por un joven de 16 años. El adolescente fue trasladado en ambulancia para su evaluación médica, incluso antes del arribo del móvil policial.

Tras los controles de rutina, se constató que el menor no presentaba lesiones, por lo que las partes acordaron resolver la situación a través de sus seguros, registrándose únicamente daños materiales.

Tomó conocimiento la UFI del Joven de San Nicolás, que no adoptó medidas al respecto. En tanto, intervino el Juzgado de Faltas local, que dispuso el secuestro de la motocicleta por falta de documentación habilitante para circular.