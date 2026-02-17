Alerta meteorológica amarilla en San Pedroy la zona por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la noche del miércoles 18 de febrero en distintos sectores del norte de la provincia de Buenos Aires y zonas aledañas. El informe fue publicado este 17 de febrero a las 6:06 de la mañana y advierte sobre condiciones climáticas inestables que podrían intensificarse en el transcurso de la jornada.

Las áreas alcanzadas por el aviso son los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo y San Pedro; el departamento Constitución en Santa Fe; y los departamentos Victoria y Gualeguay en Entre Ríos.

Según el organismo, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

En cuanto a los valores estimados de precipitación, se prevén acumulados entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos intensos.