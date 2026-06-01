Realizan trabajos de mantenimiento y reparación en el Parque Novau

La Municipalidad de San Pedro informó que personal de la Secretaría de Servicios Públicos lleva adelante tareas de mantenimiento y puesta en valor en el Parque Novau, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público.

Entre los trabajos realizados se encuentra la reparación y pintura de la réplica de la Pirámide de Mayo, que había sufrido actos de vandalismo. Además, las cuadrillas municipales efectuaron tareas de corte de pasto, poda y limpieza general en distintos sectores del predio.

Desde el Municipio destacaron la importancia de cuidar los espacios comunes y remarcaron que, una vez finalizadas las tareas, es responsabilidad de toda la comunidad colaborar en su conservación y mantenimiento.