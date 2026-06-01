Junio comenzará con más calor y regreso de las lluvias en gran parte del país

Tras un mayo marcado por el tiempo estable, las bajas temperaturas y la presencia frecuente de nieblas y neblinas, el inicio de junio mostrará un cambio en las condiciones meteorológicas. Los pronósticos anticipan una circulación de aire más templado sobre el centro y norte argentino, lo que favorecerá temperaturas superiores a las habituales para esta época del año.

Además, se espera un aumento de la inestabilidad atmosférica, con mayores probabilidades de lluvias en amplias regiones del país. De esta manera, las precipitaciones volverían a hacerse presentes luego de varias semanas con registros por debajo de los valores normales.

¿Qué puede ocurrir en San Pedro y el norte bonaerense?

En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, incluida San Pedro, este cambio de patrón podría traducirse en jornadas más templadas, con mínimas y máximas por encima de los promedios de comienzos de junio. También aumentan las posibilidades de lluvias y tormentas aisladas durante la semana, favoreciendo un incremento de la humedad ambiente.

Las precipitaciones previstas podrían contribuir a mejorar la humedad de los suelos tras varias semanas con escasas lluvias, aunque también podrían generar nuevos episodios de niebla y neblinas en los momentos de mayor humedad, especialmente durante las primeras horas de la mañana.