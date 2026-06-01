Coopser: «La capacitación permanente como compromiso con nuestros pacientes»

El Sanatorio Coopser se enorgullece en acompañar una vez más la participación de nuestra especialista en Oncología, Dra. Alejandra Scocimarro, en el Congreso Anual de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), considerado el encuentro científico más importante del mundo en oncología clínica.

El congreso se desarrolla cada año en la ciudad de Chicago, donde miles de médicos, investigadores y profesionales de la salud de todos los continentes se reúnen para conocer, analizar y debatir los avances más recientes en prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer.

ASCO es la principal organización profesional dedicada a la oncología clínica a nivel mundial y constituye una referencia permanente para la comunidad médica internacional. Sus congresos presentan estudios, innovaciones terapéuticas y resultados de investigaciones que marcan el rumbo de la especialidad y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La presencia de la Dra. Alejandra Scocimarro en este prestigioso ámbito internacional representa un motivo de orgullo para nuestra institución y refleja su permanente compromiso con la actualización profesional y la excelencia médica.

Valoramos especialmente el esfuerzo personal que implica participar de estas instancias de formación y perfeccionamiento, que permiten incorporar conocimientos de vanguardia y trasladarlos luego a la práctica cotidiana, fortaleciendo el acompañamiento y la atención que brindamos a nuestros pacientes y sus familias.