Le robaron la cartera y solicita colaboración para recuperar sus documentos

Una vecina denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de un hecho delictivo en el que le sustrajeron una cartera de cuero color verde que contenía documentación personal.

La damnificada, identificada como Mariana Florencia Díaz, realizó una publicación solicitando la colaboración de la comunidad para recuperar sus pertenencias, especialmente los documentos que se encontraban en el interior de la cartera.

«Agradezco si alguien encuentra algo a nombre de Mariana Florencia Díaz», expresó en su mensaje difundido en redes sociales.

Ante cualquier información sobre la documentación extraviada o hallada, se solicita comunicarse con la propietaria por los medios habituales o dar aviso a las autoridades correspondientes.