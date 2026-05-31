Delincuentes entraron a una vivienda y se llevaron una moto y una bicicleta

Una vecina de San Pedro denunció a través de las redes sociales que delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en la zona de Alvarado, y le sustrajeron una motocicleta y una bicicleta. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada, alrededor de las 00:30 horas.

La víctima, identificada como Mía Paniagua, solicitó colaboración a la comunidad para recuperar los rodados. Indicó que la bicicleta tiene el asiento roto en la punta, mientras que la motocicleta posee la parte delantera de un color más claro y se encuentra sin asiento. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con la propietaria.