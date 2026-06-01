Cuatro vehículos retenidos y nueve secuestros durante los controles del fin de semana

La Dirección de Tránsito de San Pedro llevó adelante distintos operativos de control y prevención durante el fin de semana, que derivaron en la retención de cuatro vehículos y el secuestro de varias motocicletas.

Según se informó, tres de los vehículos fueron retenidos debido a que sus conductores arrojaron resultados positivos en los controles de alcoholemia, mientras que el restante fue secuestrado por falta de licencia de conducir y seguro obligatorio.

Por otra parte, el personal municipal secuestró seis motocicletas por distintas infracciones a la normativa vigente.

Además, en el marco de las tareas de prevención y seguridad vial, también se intervino en el retiro de tres caballos que se encontraban sueltos en la vía pública, una situación que representa un riesgo tanto para los animales como para quienes transitan por calles y rutas del distrito.