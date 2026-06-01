El Hospital Privado SADIV realizará una charla gratuita sobre anafilaxia destinada a profesionales de la salud

El Hospital Privado SADIV invitó a profesionales de la salud de San Pedro y la región a participar de la jornada de capacitación “Anafilaxia: Presentación y actualización a través de un caso clínico”, que se desarrollará el próximo 9 de junio, de 16:00 a 17:00 horas, en el auditorio de la institución.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente enlace: https://forms.gle/oVriMp7wA7v5f3KB6

La actividad estará a cargo del Dr. Claudio Agüero, especialista en Alergia e Inmunología Infantil, quien brindará una actualización sobre esta emergencia médica, haciendo foco en la detección temprana y el tratamiento adecuado de los pacientes.

Desde la institución informaron que la participación será gratuita, aunque requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por el hospital.