Ramallense detenido en Gobernador Castro tras robar una garrafa de un domicilio

En la noche de ayer, personal del Destacamento Gobernador Castro procedió a la aprehensión de un joven de 21 años, oriundo de la ciudad de Ramallo, en inmediaciones de Ernesto Alves y Sarmiento. Momentos antes, el individuo había sustraído una garrafa de 15 kilos tras escalar el tapial de una vivienda ubicada en Italia al 200.

En poder del aprehendido se secuestró el elemento robado, que fue restituido a su propietaria. Interviene la UFI N° 7 de San Pedro, que dispuso la imputación por el delito de hurto, quedando el joven a disposición de la Justicia.