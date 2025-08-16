Apareció sano y salvo el joven Gerónimo Verón

En horas del mediodía de hoy, personal de la Sub DDI Baradero que realizaba recorridas en el marco del protocolo de búsqueda de personas logró dar con Gerónimo Verón, el joven que era intensamente buscado en la zona de San Pedro.

Según se informó, alrededor de las 13:00, en la Ruta 1001, a la altura de la localidad de Río Tala, los efectivos divisaron a un masculino que ingresaba caminando hacia San Pedro. Al ser identificado, manifestó ser el joven en cuestión.

De inmediato, se dio aviso a la Fiscalía interviniente, que dispuso la toma de declaración testimonial, la realización de un examen médico de rigor y demás diligencias correspondientes.

