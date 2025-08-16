Aprehendido por agredir a su madre en un hecho de violencia familiar

En horas del mediodía de ayer, personal de la EPC San Pedro acudió a un llamado al 911 en una vivienda ubicada en calle Manuel Iglesias al 1500, donde procedió a la aprehensión de un joven de 29 años que momentos antes había agredido físicamente a su madre, provocándole lesiones leves.

La víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, mientras que el agresor fue trasladado a la dependencia policial e imputado por el delito de lesiones leves, quedando a disposición de la UFI N° 7 local.