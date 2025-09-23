Denuncian que un auto a alta velocidad colisionó y mató a una perra

Una vecina de San Pedro compartió en redes sociales su dolor por la muerte de su perra, su compañera habitual, ocurrida frente a su domicilio en San Martín 3525. Según relató, “un auto venía a alta velocidad y no la dejó cruzar; pasó a hacer sus necesidades y en un segundo se la llevó”.

El conductor del vehículo dejó al animal en la casa de una vecina sin identificarse, lo que generó preocupación en el dueño. “Si era una criatura, ¿qué habría pasado? Más despacio la próxima vez, pidió el vecino, haciendo un llamado a la precaución al conducir en zonas donde hay peatones y mascotas”.

