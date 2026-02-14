Proyectan nuevas cabinas de peaje en Ramallo y Pergamino por la concesión de rutas nacionales

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, puso en marcha el proceso de licitación para concesionar cerca de 2.500 kilómetros de rutas en el marco del plan denominado Red Federal de Concesiones. Dentro de ese esquema se incluye un tramo de 637 kilómetros que abarca sectores de las rutas 9 y 188, atravesando distritos como Ramallo, San Nicolás y Pergamino. En los pliegos se contempla la posibilidad de incorporar nuevas estaciones de peaje, entre ellas en jurisdicción de Ramallo sobre la Ruta 9 y en Pergamino sobre la 188.

El corredor, identificado como “Tramo Portuario Sur”, comprende el trayecto de la Ruta 9 entre Campana y el Arroyo del Medio, y el sector inicial de la Ruta 188 desde el Puerto de San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa. Actualmente funcionan solo dos cabinas, ubicadas en Zárate y Junín, pero la futura concesión podría ampliar ese número a cinco, según figura como propuesta en la documentación oficial. Las ofertas para esta licitación se conocerán el próximo 7 de mayo.

Fuente: Diario El Norte