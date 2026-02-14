Arma blanca, pedido de paradero y violación de medida cautelar: tres aprehendidos

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro llevó adelante tres procedimientos en distintos sectores de la ciudad. En uno de los casos, un joven de 22 años fue aprehendido en la intersección de Pedro Cabrera y Fray Cayetano Rodríguez, acusado de alterar el orden público mientras portaba un arma blanca. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz San Pedro.

En otro operativo, en Manuel Iglesias al 1200, efectivos identificaron a un hombre de 23 años que registraba un pedido de paradero activo por el delito de hurto, con intervención de la UFI N°1 de San Nicolás, siendo trasladado a la dependencia para regularizar su situación. Además, en Mitre al 800, fue aprehendido un hombre de 67 años por transgredir una medida cautelar vigente en favor de su ex pareja, interviniendo la fiscalía local.