Coopser anunció un corte programado de energía para el miércoles

Coopser informó que el próximo miércoles 18 se realizará un corte programado de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento en una línea de media tensión. La interrupción del servicio está prevista entre las 7:00 y las 12:00 horas.

Desde la entidad detallaron que las zonas alcanzadas por la medida serán Ex Ruta 9 (del kilómetro 152 al 154), Ruta 9 (del kilómetro 154 al 158) y Barrio Municipal. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado.