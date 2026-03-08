Pronostican un otoño caluroso y con lluvias normales en distritos bonaerenses

Tras un verano que no se destacó por fuertes y prolongadas olas de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que desde marzo y hasta mayo los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentarán temperaturas por encima de lo normal, aunque con lluvias dentro de parámetros estables.

Así se desprende de un informe al que accedió Agencia DIB, donde se indica que gran parte del territorio bonaerense se ubicará en el tercil superior, lo que implica registros cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico. De acuerdo a los datos, el promedio otoñal ronda los 14 grados en el sur provincial y los 16 grados hacia el norte, aunque estas cifras pueden variar según la región.

El pronóstico utiliza el sistema de terciles, que divide los registros en inferior, normal y superior a lo habitual, permitiendo estimar probabilidades, aunque sin anticipar eventos extremos puntuales. Por eso, el organismo recomienda seguir los reportes diarios y semanales y prestar atención a las alertas tempranas.

lluvias dentro de lo normal, pero con posibles déficits

En cuanto a las precipitaciones, el informe prevé valores normales para la provincia de Buenos Aires, así como para regiones del centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el Litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

No obstante, un reciente reporte de Meteored anticipó un escenario de meses más cálidos y con menor cantidad de lluvias, lo que podría incrementar el riesgo de incendios forestales. Según ese análisis, la posible llegada del fenómeno El Niño recién a mediados de año dejaría un otoño con persistencia de calor y déficit hídrico en zonas productivas, especialmente en el sur del Litoral y el norte bonaerense.

Fuente: Agencia DIB