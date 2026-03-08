Caratulan como homicidio culposo la causa por la muerte de Sergio Gilli

La investigación por la muerte de Sergio Gilli en aguas del río Paraná quedó encuadrada en una causa por “homicidio culposo”, según resolvió la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N.º 7 del Departamento Judicial San Nicolás, que interviene en el caso. El episodio ocurrió mientras se realizaban tareas vinculadas a la actividad apícola en el río.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, dos embarcaciones transportaban colmenas a la altura del kilómetro 245 del río Paraná, en inmediaciones de Los Laureles. En una de ellas viajaban Sergio Gilli junto a Gustavo Fusi, quien lo había convocado para colaborar en el traslado del material. En la otra nave se encontraba Mario Oggier, desde donde —según el relato de familiares— se efectuó un traspaso de colmenas para disminuir la carga. Mientras tanto, las hijas de Gilli aguardan avances en la investigación judicial para determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.