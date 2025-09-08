Proclamaron basílica menor a la Parroquia Nuestra Señora del Socorro

En el día de hoy, lunes 8 de septiembre, se llevó a cabo la proclamación solemne de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro de San Pedro como basílica menor, un título otorgado por el papa Francisco en diciembre pasado. El acto litúrgico estuvo presidido por el nuncio apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw Adamczyk, representante del Santo Padre en el país.

El acontecimiento contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, así como del intendente Cecilio Salazar acompañado por integrantes de su gabinete municipal, autoridades eclesiásticas, dirigentes locales y una gran concurrencia de fieles. Se trata de un hecho histórico para la comunidad católica de San Pedro, ya que es la primera basílica menor de la Diócesis de San Nicolás.

La devoción a la Virgen del Socorro en San Pedro se remonta al siglo XVIII y el actual templo, de estilo neoclásico, fue inaugurado en 1872. Con la designación de basílica menor, el santuario adquiere una vinculación especial con Roma y recibirá los símbolos distintivos: el conopeo, el tintinábulo y la posibilidad de conceder indulgencias plenarias en fechas establecidas.

Video gentileza: Nix Stream.