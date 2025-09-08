La sampedrina Analía Corvino, accede a una banca en Diputados por La Libertad Avanza

La elección de diputados de la Segunda Sección Electoral, que incluye a Ramallo y otras localidades, definió a los representantes que asumirán en la Legislatura bonaerense. Entre los resultados, se destacan cuatro bancas para Fuerza Patria, otras cuatro para La Libertad Avanza y tres para Hechos-Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social.

Por La Libertad Avanza, los electos son Natalia Miriam Blanco, Pablo Ezequiel Morillo, Analía Ester Corvino y Alejandro Daniel Rabinovich. La presencia de Analía Corvino, oriunda de San Pedro, marca un logro importante para la representación local en la Legislatura provincial.

Las otras bancas quedaron distribuidas entre Fuerza Patria, con Diego Eduardo Nanni, Evelyn Marlen Flores Yanz, Carlos Javier Puglelli y Cintia Verónica Romero, y Hechos-Espacio Abierto, con Manuel Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Fernando Mateucci. Los diputados electos asumirán sus funciones según el cronograma oficial del calendario legislativo.