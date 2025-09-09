Encuentran abandonada una moto robada días pasados

En la noche de ayer, personal policial de la Estación de Policía Comunal de San Pedro encontró una motocicleta 110 cc en la intersección de Cruz Roja y Fray Cayetano Rodríguez. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 5 de septiembre, solicitado por la UFI N°10 de Mercedes en el marco de una causa por robo.

El procedimiento permitió recuperar el vehículo y ponerlo a disposición de la Justicia, bajo la intervención de la UFI N°7 de San Pedro, que continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación del hecho.