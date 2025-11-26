Policía Vial recuperó en San Pedro una camioneta robada al piloto de automovilismo Sebastián de Tezanos
Un operativo realizado por personal de la Policía Vial de San Pedro, dependiente del Departamento Zona Vial III San Nicolás, permitió recuperar una camioneta robada en la localidad de Lavallol, en el sur del conurbano bonaerense. El rodado fue interceptado durante un control de rutina en la ruta 9, cuando era conducido por un hombre con domicilio en Rosario.
El vehículo había sido sustraído durante un violento asalto al piloto de automovilismo Sebastián de Tezanos, oriundo de Monte Grande. El robo ocurrió el domingo pasado, cuando sujetos desconocidos que circulaban en un Volkswagen Bora gris atacaron a la víctima a los tiros para apoderarse de su Ford Ranger Raptor 4×4 azul. La denuncia fue radicada ese mismo día en la Comisaría Cuarta de Lavallol y la causa quedó en manos de la Fiscalía N° 7 de Lomas de Zamora, que emitió el pedido de secuestro.
El recupero se concretó este lunes en el kilómetro 152 de la autopista Buenos Aires–Rosario, donde los efectivos verificaron que sobre la camioneta pesaba un secuestro activo. El conductor, un hombre oriundo de Rosario, quedó a disposición de la justicia mientras se analiza su situación procesal.
La fiscal Viviana Ramos, de la UFI N° 11 de San Pedro, dispuso el secuestro del vehículo, que permanece bajo custodia en la sede de la Policía Vial. En paralelo, la investigación del robo continúa en la fiscalía de Lomas de Zamora.