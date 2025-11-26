Círculo Médico: taller de primeros auxilios pediátricos organizado por los Consultorios INFANTIA

El Círculo Médico de San Pedro acompaña la propuesta formativa impulsada por Consultorios INFANTIA, invitando a toda la comunidad a participar del Taller de Primeros Auxilios Pediátricos, una capacitación orientada a mejorar la respuesta ante emergencias que puedan afectar a niñas y niños.

La actividad, promovida por este espacio especializado en salud infantil, se enmarca en el compromiso institucional del Círculo con la formación continua y la prevención. El taller estará a cargo de las doctoras Florencia Belén, Liliana Doldán, Carolina Perroud, Liliana Savio y Francisca Urrutia, pediatras integrantes de INFANTIA, quienes desarrollarán una propuesta destinada a madres, padres, cuidadores, docentes y todas las personas vinculadas al cuidado cotidiano de chicos y chicas.

La capacitación será teórico-práctica e incluirá el abordaje de situaciones frecuentes como traumatismos, convulsiones, crisis respiratorias, quemaduras, picaduras, fiebre, deshidratación y accidentes domésticos. También se realizarán demostraciones de RCP en niños y del uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático).

Detalles del evento

Fecha: 29 de noviembre

Hora: 14.00

Lugar: Club de Pescadores de San Pedro

Cupos limitados — actividad arancelada, con inscripción obligatoria.

Formulario de inscripción: https://bit.ly/4pcDcwn

Información: INFANTIA (03329) 42-3621

Desde el Círculo Médico de San Pedro remarcaron la importancia de esta iniciativa, que brinda herramientas concretas para actuar con seguridad y eficacia ante emergencias pediátricas, fortaleciendo el bienestar de la niñez en toda la comunidad.