Habilitan la venta de boletos del tren Retiro–Rosario para la primera quincena de diciembre

Se habilitó la venta de boletos del tren Retiro–Rosario para la primera quincena de diciembre. Trenes Argentinos anunció que ya están a la venta los pasajes de larga distancia para viajar en el servicio que une las estaciones de Retiro y Rosario Norte, desde el 1º al 14 de diciembre. Los boletos pueden adquirirse en la web oficial o en las boleterías habilitadas en estaciones.

La empresa operadora implementa un cuadro tarifario diferencial para el servicio. Viajar desde San Nicolás a Retiro resulta un 10% más barato los días martes, miércoles, jueves y viernes. Durante esos días, la tarifa costará $9.000 en Primera y $9.800 en Pullman, mientras que utilizar el mismo servicio durante sábado, domingo y lunes cuesta $9.900 en Primera y $10.800 en Pullman.

El servicio mantiene una única frecuencia diaria: parte de la estación Rosario Norte a las 3:01, se detiene en San Nicolás a las 4:57 y arriba a Retiro a las 9:35. El tiempo de viaje entre San Nicolás y CABA es de 4 horas y 35 minutos.