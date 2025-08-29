Piden cadena de oración por Noha, el niño de 7 años internado en grave estado en el Garrahan

Una fuerte explosión ocurrida este jueves por la tarde en inmediaciones de calle General Pueyrredón al 1800 dejó como saldo a dos niños heridos, tras detonar un aerosol en medio de una quema de residuos. Al lugar acudieron Policía, Bomberos y SAME, que asistieron a las víctimas con quemaduras de distinta consideración.

Uno de los menores sufrió lesiones en las manos, mientras que Noha, de 7 años, resultó con el cuadro más severo: quemaduras en el 60% de su cuerpo, con complicaciones en pulmones y riñones. El niño fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra internado en el Hospital Garrahan, donde su estado es grave.

Familiares, allegados y vecinos piden una cadena de oración por su recuperación, mientras se aguarda la evolución de su delicado cuadro.