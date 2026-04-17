Choque entre moto y camioneta: una mujer resultó herida

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes en la intersección de las calles General Pueyrredón y Miguel Porta. Personal policial acudió al lugar tras un llamado de alerta y constató la colisión entre una motocicleta Zanella 110 cc, conducida por una mujer de 26 años, y una camioneta Ford F-100 de color marrón, manejada por un hombre de 43.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada al hospital local, donde se confirmó que presentaba una fractura en una de sus piernas. En el hecho interviene la fiscalía local, que trabaja para establecer las circunstancias del siniestro.