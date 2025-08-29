Una mujer resultó herida tras la caída de un poste eléctrico provocada por un camión

En la tarde de este lunes, un accidente en la intersección de Mateo Sbert y Auli dejó como saldo a una vecina de 65 años herida, luego de que un poste de tendido eléctrico cayera sobre su cuerpo.

El hecho ocurrió cuando un camión Scania de gran porte, que transportaba una motoniveladora, superó la altura permitida y enganchó el cableado aéreo, provocando el desprendimiento del poste que terminó impactando sobre la víctima.

La mujer fue asistida en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios, SAME 107 y trasladada al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones leves, siendo posteriormente dada de alta.

Intervino la UFI N°11, que dispuso actuaciones por lesiones culposas y la notificación de la causa al conductor del camión. En el lugar también trabajó Policía Científica, Inspección General de Tránsito y Coopser, que restableció el suministro eléctrico en la zona en el menor tiempo posible.