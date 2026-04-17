Fin de semana templado: suben las temperaturas y habrá un clima primaveral

El tiempo durante el fin de semana en el norte de la provincia de Buenos Aires, será con condiciones stables y un marcado ascenso de temperatura que dejará jornadas agradables, similares a un clima primaveral. Tras varios días de inestabilidad, se espera una mejora que también alcanzará a ciudades como San Pedro, con ambiente templado y sin lluvias significativas en el corto plazo.

Sin embargo, el alivio será transitorio. De acuerdo a los pronósticos, hacia el inicio de la próxima semana volverá la inestabilidad, con aumento de la nubosidad y probabilidad de chaparrones y lluvias intermitentes, acompañadas por vientos del este o sudeste. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con máximas cercanas a los 22 grados, marcando un retorno a condiciones más típicas del otoño en la región.