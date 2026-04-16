Robo y destrozos en el club de futbol infantil San Roque

El club de fútbol infantil San Roque fue víctima de un hecho de robo y vandalismo, según denunciaron a través de una publicación en redes sociales. Desde la institución informaron que sufrieron destrozos en sus instalaciones, lo que complica la organización de la actividad deportiva prevista para este fin de semana.

A pesar de la situación, desde el club confirmaron que este sábado harán de local, aunque solicitaron la colaboración de la comunidad para poder acondicionar el predio. “Cualquier ayuda suma”, expresaron, ya sea aportando tiempo para los arreglos o colaborando con materiales necesarios para reparar los daños ocasionados.