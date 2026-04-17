Detienen a un hombre por robar paltas tras ingresar a una vivienda

Personal del Grupo Táctico Motorizado (GTM) acudió a un llamado al 911 y se hizo presente en Las Provincias al 1300, donde se concretó la aprehensión ciudadana de un hombre de 35 años.

Según informaron, el sujeto había ingresado momentos antes a una finca tras saltar un tapial, propiedad de un vecino de 33 años, de donde sustrajo paltas. Intervino la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos.