Padre e hijo detenidos tras intentar un robo y enfrentarse a la policía

En horas del mediodía de este lunes, personal policial intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre el intento de robo a un ciudadano en la intersección de 25 de Mayo y Dávila.

Los sospechosos, que intentaron sustraer pertenencias, fueron rápidamente localizados e interceptados en Auli y Bartolomé Mitre. Al momento de ser identificados, se tornaron hostiles y opusieron resistencia, por lo que fueron detenidos.

Se trataba de padre e hijo, siendo este último menor de edad. Ambos fueron trasladados a la Estación de Policía Comunal y puestos a disposición de la Fiscalía Juvenil de San Nicolás en el marco de una causa caratulada resistencia a la autoridad.

Tras ser notificados, recuperaron la libertad en las horas siguientes. El menor fue entregado a su progenitora con intervención de los organismos interdisciplinarios correspondientes.