Perseguido por los techos: detuvieron a un joven acusado de agredir a su pareja

Un joven de 19 años fue aprehendido en la madrugada de hoy luego de un operativo policial que se inició tras reiterados llamados al 911 que alertaban sobre personas corriendo por los techos en la zona de Boulevard Moreno y Bottaro, en esta ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 33 años, quien presentaba una lesión en el cuero cabelludo y manifestó haber sido agredida por su pareja. Mientras se desarrollaba la entrevista, el presunto agresor —que se encontraba oculto en las inmediaciones— intentó escapar trepando por los techos y saltando hacia el patio de una vivienda sin moradores, aunque finalmente fue alcanzado y aprehendido por el personal policial, momento en el que se resistió al procedimiento, sin que los efectivos resultaran heridos.

La mujer fue trasladada en una ambulancia del SAME 107 al hospital, pero una vez allí se tornó hostil y se retiró del lugar sin ser examinada, por lo que al momento no pudo ser localizada. En tanto, el joven permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la UFI N° 11, imputado por lesiones leves y resistencia a la autoridad.