Los cambios en la VTV no llegan a PBA: cómo siguen los plazos para hacerla

Luego que el Gobierno nacional anunciara la reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en muchas provincias, con cambios de plazos y flexibilización de lugares para hacerla, desde la administración de Axel Kicillof dejaron en claro que en territorio bonaerense no habrá modificaciones.

Los costos de la VTV

El objetivo, según explicaron desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Stuzenegger, es simplificar el proceso, reducir costos para los conductores y ampliar la oferta de lugares donde realizar el control. Para ello se busca habilitar talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.

Sin embargo, desde la Provincia indicaron que sería un riesgo habilitar a cualquier taller a que pueda hacer los controles. De hecho, desde Transporte, a cargo de Martín Marinucci, llevan dando de baja más de 450 sitios ilegales que de dedicaban a la entrega de obleas truchas.

Desde la cartera de Stuzenegger estiman que una flexibilización se traduciría en precios más bajos, además de evitar largas distancias para acceder al servicio y demoras para conseguir turnos.

En provincia de Buenos Aires, realizar la VTV para autos cuesta $97.057 con IVA incluido. Para las motos, el control saldrá $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

Cabe recordar que desde marzo, con el aumento de las multas de tránsito, circular sin VTV o con ella vencida puede costar entre $568.800 y $1.896.000.

Fuente: Agencia DIB