Allanamiento por robo: secuestran cigarrillos y encendedores y aprehenden a un joven de 23 años

En la tarde de ayer, personal policial de la comisaría local junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Hermano Indio, entre Casella y Brennan, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia radicada en la dependencia.

Según informaron fuentes policiales, la medida judicial se obtuvo luego de diversas tareas investigativas que incluyeron recepción de testimonios y el análisis de registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo local, lo que permitió establecer la identidad del presunto autor del hecho y solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de cigarrillos y encendedores que eran buscados por la causa, además de la aprehensión del morador de la vivienda, un joven de 23 años. Interviene la UFI N° 11 de San Pedro, que dispuso la notificación del inicio de la causa y que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos a la espera de la resolución del magistrado interviniente.