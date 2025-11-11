Allanamientos por el robo a una tienda: secuestran camperas y aprehenden a una mujer

En el marco de la investigación por el robo a una tienda ubicada en Aulí al 500, personal del GTO San Pedro llevó a cabo diligencias de allanamiento tras haber establecido la autoría del hecho. La medida fue solicitada al Juzgado de Garantías de San Nicolás y ejecutada en conjunto con efectivos de la EPC San Pedro.

Durante el operativo, en el barrio 104 Viviendas se identificó a un masculino de 24 años, con resultado negativo. En el segundo objetivo, ubicado en Sargento Selada al 2400, se procedió a la aprehensión de su pareja, también de 24 años, y al secuestro de tres camperas de cuero con etiqueta colocada, presuntamente sustraídas del comercio.

Intervino la UFI N°7 de San Pedro, que dispuso el secuestro de los elementos, la notificación de la imputada por encubrimiento y su puesta a disposición de la justicia.