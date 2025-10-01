Colisión entre auto y moto dejó dos mujeres heridas

En horas de la tarde del lunes, un accidente de tránsito se registró en la intersección de Boulevard Moreno y Las Provincias.

Por causas que aún se investigan, un automóvil Fiat, conducido por un hombre de 41 años, impactó contra una motocicleta Guerrero en la que se trasladaban dos mujeres, de 21 y 40 años.

A raíz del choque, ambas ocupantes del rodado menor fueron derivadas al Hospital local, donde se constató que presentaban lesiones leves.

En el lugar trabajó personal policial y tomó intervención la Fiscalía local.