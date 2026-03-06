Pedido solidario por Yoana Torrens tras sufrir un ACV hemorrágico

A través de una publicación en redes sociales, familiares y allegados difundieron un pedido solidario para ayudar a Yoana Torrens, quien sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra en estado muy crítico y delicado. Según indicaron, la mujer será trasladada a la ciudad de La Plata, donde será evaluada por especialistas y continuará con su tratamiento médico.

La familia atraviesa un momento muy difícil, ya que Yoana es mamá y actualmente no se encontraba trabajando, por lo que sus seres queridos están realizando distintos esfuerzos para acompañarla en esta situación. El traslado y la permanencia en la capital bonaerense implicarán gastos de viaje, alojamiento y alimentación, que podrían extenderse durante semanas o incluso meses.

Por este motivo, allegados apelaron a la solidaridad de la comunidad y solicitaron colaboración económica para afrontar los costos que demandará la atención médica y la estadía. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Claudia.ro, a nombre de Claudia Marina Romero, madre de Yoana. Desde la familia remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia en este momento tan difícil.