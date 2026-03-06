San Nicolás: detienen a un menor de 17 años tras intentar incendiar con nafta la vivienda de su ex pareja

Un menor de 17 años fue aprehendido por personal de la Policía Local luego de amenazar con incendiar la vivienda de su ex pareja, también de 17 años, en un hecho ocurrido en calle San Lorenzo al 700 de esta ciudad.

De acuerdo a la información policial, el joven habría intentado cometer el hecho utilizando un bidón con nafta, con el que presuntamente pretendía prender fuego la propiedad. Tras un rápido accionar policial, fue interceptado y detenido en la intersección de San Lorenzo y Brown.

La causa quedó en manos de la UFI N°1, que dispuso su aprehensión en el marco de una investigación por “amenazas”, mientras que la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió asistencia y se realizaron las actuaciones correspondientes.