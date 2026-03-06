Allanamiento por hurto terminó con un detenido y otro aprehendido por resistencia a la autoridad

Personal del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle Las Provincias al 2000, en el marco de una investigación iniciada días atrás tras la denuncia de un hombre de 52 años por un hecho de hurto.

Luego de realizar distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor y gestionaron la correspondiente orden de allanamiento ante el Juzgado de Garantías de San Nicolás, la cual fue otorgada. Durante el procedimiento se logró secuestrar la indumentaria buscada y aprehender al morador de la vivienda, un joven de 23 años, quien quedó alojado en el sector de calabozos a disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso su notificación por el delito de hurto.

En tanto, mientras se desarrollaba la diligencia, el hermano del detenido, de 27 años, se presentó en el lugar y se tornó hostil con el personal policial, intentando liberar a su familiar y oponiendo resistencia a los efectivos. Por este motivo también fue aprehendido y notificado por el delito de resistencia a la autoridad, aunque posteriormente recuperó la libertad, conforme lo dispuesto por la misma fiscalía.