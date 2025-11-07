Pedido solidario para una familia que perdió todo en el incendio de Manuel Iglesias al 1400
Tras el incendio que destruyó por completo dos viviendas ubicadas en Manuel Iglesias al 1400, familiares y allegados de Abril Rojas y su padre iniciaron una campaña solidaria para ayudarlos a recuperar parte de lo perdido. El siniestro, que ocurrió el miércoles por la noche, demandó la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, y afectó severamente a varias propiedades dentro del mismo complejo.
La familia perdió todas sus pertenencias y necesita con urgencia ropa, calzado, camas, colchones, frazadas y artículos de higiene personal. Se reciben donaciones para mujer (talle 44 pantalón, 2/3 remera, calzado 38), niño (talle 8, zapatillas 28), y hombre (talles 2/3 y 44/46, calzado 43). Desde la organización piden difundir el mensaje y aclararon que existe un único medio de recaudación para garantizar que toda la ayuda llegue directamente a los damnificados.