Detuvieron en Buenos Aires a Rafael Vázquez, prófugo por causas de abuso sexual

Personal de la Sub DDI Baradero San Pedro detuvo en la Ciudad de Buenos Aires a Rafael Oscar Vázquez, de 43 años, quien permanecía prófugo desde el 22 de septiembre de 2025, acusado de abuso sexual con acceso carnal, en una causa que tramita ante la UFI N°11 de San Pedro.

Tras una serie de tareas investigativas —entre ellas el análisis de redes sociales, fotografías y otros elementos de interés—, los agentes lograron ubicar al sospechoso en el barrio de Once, en inmediaciones de Avenida Jujuy y Alsina, donde fue arrestado con colaboración de la Policía de la Ciudad. Al verificar sus antecedentes, se constató que Vázquez tenía dos pedidos de captura vigentes por abuso sexual agravado emitidos por la provincia de Río Negro desde 2010 y 2011. Por disposición judicial, el detenido permanecerá alojado en una dependencia porteña hasta su traslado a San Pedro para ser indagado.