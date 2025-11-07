Baradero: detuvieron a un hombre de 66 años acusado de abuso sexual

En la mañana de este viernes 7 de noviembre, personal de la Sub DDI Baradero-San Pedro, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal Baradero, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Juan XXIII N° 275 de Baradero.

El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 2 y solicitado por la UFI N° 8 del Departamento Judicial San Nicolás, tuvo resultado positivo. En el lugar fue detenido un hombre de 66 años, oriundo de la ciudad, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa.

El magistrado interviniente dispuso el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes y la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando el detenido a disposición de la Justicia y siendo trasladado a sede judicial durante la jornada.