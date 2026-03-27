Parte de prensa policial: captura activa, secuestro de moto y aprehensiones por portación de arma blanca

Durante la jornada de ayer, personal policial llevó adelante distintos procedimientos en el marco de tareas de prevención, que derivaron en tres intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

En primer lugar, en la intersección de Javier Rivero y Riobamba, fue identificado un joven de 23 años sobre quien pesaba una captura activa solicitada por la UFI N° 1 de San Nicolás en una causa por hurto. El sujeto fue trasladado a la dependencia, donde tras las actuaciones correspondientes y al no requerirse su detención, recuperó la libertad, quedando notificado de su obligación de presentarse ante la Justicia.

Por otra parte, en la localidad de Gobernador Castro, efectivos del destacamento procedieron al secuestro de una motocicleta Honda 110 cc, conducida por un menor de 15 años que no contaba con documentación y cuyo rodado presentaba un escape irregular. Intervino el Juzgado de Faltas local.

Finalmente, en calle Javier Rivero al 1600, fueron aprehendidos dos hombres de 29 y 23 años, quienes circulaban en la vía pública portando un arma blanca. En este caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, que dispuso las actuaciones correspondientes.