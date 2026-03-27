Detuvieron a un joven por agredir a su pareja en la vía pública

Personal policial intervino tras un llamado al 911 en la zona de Molina y vías férreas, donde procedió a la aprehensión de un joven de 23 años acusado de agredir físicamente a su pareja, una mujer de 20 años.

La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la atención correspondiente.

En tanto, el agresor fue notificado de la causa y quedó alojado en el sector de calabozos, a la espera de su primera comparecencia ante la fiscalía interviniente, que tomó intervención en el hecho.