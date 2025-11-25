Paritaria municipal: el STM confirmó un paro de 48 horas ante la falta de avances en la negociación salarial

El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció medidas de fuerza para este miércoles y jueves, luego de no recibir una nueva oferta salarial por parte del Ejecutivo. Desde el sindicato reiteraron que mantienen su pedido de un aumento de $150.000 al salario básico y señalaron que existen otros reclamos que tampoco han sido respondidos. La conducción sindical pidió a los empleados “unidad” para sostener el reclamo.

A continuación, el comunicado difundido por la organización gremial: