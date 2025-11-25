Paritaria municipal: el STM confirmó un paro de 48 horas ante la falta de avances en la negociación salarial
El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció medidas de fuerza para este miércoles y jueves, luego de no recibir una nueva oferta salarial por parte del Ejecutivo. Desde el sindicato reiteraron que mantienen su pedido de un aumento de $150.000 al salario básico y señalaron que existen otros reclamos que tampoco han sido respondidos. La conducción sindical pidió a los empleados “unidad” para sostener el reclamo.
A continuación, el comunicado difundido por la organización gremial:
“Buen día compañeros y compañeras, como habíamos informado la semana pasada vamos a seguir con la lucha por nuestros salarios. Seguimos con nuestra postura de $150 mil al básico y seguimos sin ninguna propuesta a lo que nuestro sindicato está pidiendo.
Por esto y por varios reclamos sin contestar, mañana miércoles y jueves paro y retención de tareas en todas las áreas municipales.
Es importante la unidad de todas y todos los trabajadores para demostrar el desacuerdo que tenemos con lo que vienen ofreciendo. Mantengámonos unidos para un salario mejor. Recuerden que la única lucha que se pierde es la que se abandona.”