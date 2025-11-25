CICOP San Pedro inició un nuevo paro ante la falta de respuestas oficiales

Los profesionales de la salud nucleados en CICOP San Pedro iniciaron hoy martes a las 00:00 un nuevo paro, en continuidad con el plan de lucha que vienen sosteniendo desde la semana pasada, cuando llevaron adelante una medida de fuerza por 48 horas.

Según expresaron desde el sector, la decisión se tomó “al no recibir respuesta” a los reclamos que vienen planteando al Ejecutivo.

El listado de demandas incluye el no pago de las guardias, la falta de pago de retroactivos, la no aplicación de las grillas salariales y la falta de medidas de seguridad en el ámbito de trabajo.

Desde las autoridades sanitarias aclararon que, a pesar del paro, las guardias funcionarán con normalidad para garantizar la atención de las urgencias.